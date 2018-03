En su última presentación de Nintendo Direct, Nintendo ha anunciado que la franquicia Super Smash Bros. se lanzará en exclusiva para Nintendo Switch este 2018. El vídeo también ha mostrado más de una docena de juegos previstos para lanzamiento para Nintendo Switch y para la familia de consolas Nintendo 3DS

Este es un resumen de lo visto:

Nintendo Switch

Noticia de Super Smash Bros.: La serie Super Smash Bros. llegará a Nintendo Switch en 2018. En el tráiler de avance se dejaban ver caras conocidas, como Mario, Link y también inklings de la serie Splatoon.

Nueva expansión de Splatoon 2 para un jugador: El primer contenido descargable de pago para Splatoon 2 llegará este verano. Splatoon 2: Octo Expansión añade un completo modo para un jugador que permite a los jugadores tomar el control del nuevo personaje Agente 8, una octoamazona que perdió sus recuerdos. Los jugadores pueden adquirir el pase Octo Expansion desde hoy mismo en Nintendo eShop por 19,90 € y, al hacerlo, recibirán inmediatamente equipamiento octo-tematizado dentro del juego para usarlo en sus combates.

Gran actualización de Splatoon 2: En abril, Splatoon 2 recibirá una gran actualización gratuita (la versión 3.0), que contiene 100 nuevos elementos de equipamiento, más escenarios que irán llegando a lo largo de la primavera (Pirañalandia, Campamento Arowana y Cantera Tintorera) y un nuevo rango (rango X). Rango X es un rango extremo, aún más alto que S+.

Mario Tennis Aces: Desata todo un arsenal de golpes y estrategias en combates sin cuartel contra amigos, familiares y los personajes del Reino Champiñón más queridos por los fans. Con multijugador para hasta cuatro jugadores en modo local y en modo online. El título ofrece una jugabilidad intuitiva y profunda que desencadena en emocionantes competiciones en el salón o, realmente, en cualquier parte, gracias al poder de la Nintendo Switch. En el modo realista, los jugadores pueden usar sus mandos Joy-Con como raquetas de tenis para replicar los movimientos en el juego. Mario Tennis Aces se lanza en exclusiva para Nintendo Switch el 22 de junio.

Kirby Star Allies: ¡Kirby llega a Nintendo Switch por primera vez la semana que viene! A medida que los jugadores se adentren en la aventura, llegarán a palacios donde personajes clásicos de la serie se podrán convertir en los amigos de ensueño de Kirby. Con el tiempo, se irán añadiendo más amigos de ensueño al juego mediante actualizaciones gratuitas. La primera de dichas actualizaciones llegará el 28 de marzo. Kirby Star Allies se lanza el 16 de marzo aunque ya hay disponible una demo gratuita del juego en Nintendo eShop.

Captain Toad: Treasure Tracker: Lanzado originalmente para Wii U, Captain Toad: Treasure Tracker, llegará también a Nintendo Switch. La nueva versión incluye nuevos niveles en miniatura basados en varios reinos de Super Mario Odyssey .El juego se lanza para Nintendo Switch el 13 de julio. Ese día se lanza también una versión para Nintendo 3DS con gráficos en 3D y control táctil.

Crash Bandicoot irrumpe en Nintendo Switch: Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, que incluye versiones remasterizadas de los tres primeros juegos de Crash Bandicoot, se lanza para Nintendo Switch el 10 de julio.

Okami HD: El precioso y etéreo remake del clásico juego de acción y aventura llegará a Nintendo Switch. Okami HD se lanza para Nintendo Switch en Nintendo eShop este verano.

South Park: Retaguardia en Peligro: La pandilla de South Park regresa en una aventura RPG de superhéroes escandalosamente ofensiva y con la Nintendo Switch, ahora podrás visitar South Park cuando quieras, donde quieras. Además del juego principal, todos los contenidos descargables adicionales estarán también a la venta. South Park: Retaguardia en Peligro se lanza para Nintendo Switch el 24 de abril.

DARK SOULS: REMASTERED: El 25 de mayo se lanza para Nintendo Switch el remake de un juego que definió todo un género, DARK SOULS. El mismo día, también se pondrá a la venta una figura amiibo basada en Solaire de Astora. Pronto se revelarán más detalles sobre esta prueba de red.

Little Nightmares: Complete Edition: Del galardonado estudio de desarrollo Tarsier Studios llega Little Nightmares, una aventura de puzles y plataformas encantadoramente horrible. Little Nightmares: Complete Edition se lanza el 18 de mayo.

UNDERTALE: Nintendo Switch se prepara para recibir este juego de rol en el que nadie debe morir y que lleva millones de unidades vendidas. Se revelarán más detalles de este lanzamiento más adelante.

Hyrule Warriors: Definitive Edition: La edición más completa de Hyrule Warriors junta a docenas de personajes de la serie The Legend of Zelda en un juego de acción desmesurada. El juego se lanza para Nintendo Switch el 18 de mayo.

ARMS Testpunch: Durante tres días, a partir del 31 de marzo, los usuarios de Nintendo Switch podrán probar gratis una selección de modos de este juego de lucha en una nueva entrega del ARMS Global Testpunch. Para participar, los jugadores solo tienen que descargar el Testpunch desde la Nintendo eShop de Nintendo Switch.

Nintendo 3DS

WarioWare Gold: La frenética serie WarioWare se estrena por primera vez en la familia Nintendo 3DS. El título traerá 300 rápidos microjuegos tanto clásicos de la saga, como nuevos juegos. WarioWare Goldes la mayor entrega de la serie e incluye, por primera vez, personajes totalmente doblados. WarioWare Gold se lanza en exclusiva para la familia de consolas Nintendo 3DS el 27 de julio.

Luigi's Mansion: El juego lanzado originalmente para Nintendo GameCube en 2001, llega a Nintendo 3DS. Se trata de un remake con un look actualizado y nuevas funcionalidades, como un mapa en la pantalla inferior y un modo "boss rush" de combates consecutivos contra jefes. Luigi's Mansion se lanza en exclusiva para la familia de consolas Nintendo 3DS este año.

Mario & Luigi: Viaje al centro de Bowser + Las peripecias de Bowsy: Al igual que Mario & Luigi: Superstar Saga + Secuaces de Bowser, estrenado en 2017, este nuevo juego de Nintendo 3DS es un remake de una clásica aventura de acción y rol de Mario & Luigi. Las peripecias de Bowsy llegará en exclusiva a las consolas de la familia Nintendo 3DS en 2019.

Detective Pikachu: Desde hoy, esta nueva aventura de detectives protagonizada por Pikachu está disponible para compra anticipada en Nintendo eShop. El juego, así como una figura amiibo del Detective Pikachu extragrande, se lanzan el 23 de marzo.