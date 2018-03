Dónde viajar barato en Semana Santa si todavía no tienes planes

Holzwickede. ¿Todavía sin planes para Semana Santa? Aún se pueden encontrar destinos de última hora que son baratos para ir de vacaciones en una de las celebraciones más señaladas de este año. Muchos viajeros esperan al último momento para reservar sus vacaciones de Semana Santa, ¿eres uno de ellos? Que no cunda el pánico: aun estás a tiempo de conseguir alguna ganga. Estos son los mejores destinos de último minuto donde viajar en Semana Santa sin tener que pagar una fortuna:

1. Azores

En primer lugar, Azores, el archipiélago formado por las nueve islas paradisíacas de Portugal. Situado en pleno océano Atlántico, es uno de los destinos más recomendables para un viaje de último minuto esta Semana Santa. Ideal para aquellos amantes de la naturaleza, donde encontramos tanto idílicas playas como impresionantes géiseres, lagos y aguas termales. Todavía puedes conseguir ofertas para viajar a las Azores en Semana Santa por solo 199€ por persona, con vuelos, traslados y hotel durante 7 noches. ¡increíble pero cierto!

2. Mallorca

El segundo destino es Mallorca. Aunque las temperaturas no son tan altas como en pleno verano, a finales de marzo y principios de abril ya empieza a hacer buen tiempo en la isla y al no ser temporada alta, el precio de los vuelos y, especialmente, de los hoteles es mucho más barato. Y otra ventaja, la temporada de turismo masivo no ha empezado, puedes disfrutar de la tranquilidad de la isla y de la limpieza de sus playas, incluso las más visitadas, como las playas del Arenal o Magaluf. Y lo mejor, todavía puedes conseguir vuelos baratos desde 110€ ida y vuelta desde la península, y si viajas desde Barcelona puedes aprovechar las ofertas en ferry.

3. Cerdeña

¿Qué te parecería una escapada a Cerdeña? Es otro de los destinos de sol y playa preferido por los turistas durante estos días. Además de playas paradisíacas, en esta isla del Mediterráneo encontramos pueblos con mucho encanto donde pasear horas y horas, como el caso de Alghero. Ideal para los amantes de la naturaleza y la historia ya que ofrece numerosos monumentos y yacimientos arqueológicos. Aún se pueden encontrar ofertas de escándalo a Cerdeña por solo 259€ en ferry desde Barcelona y durante 8 días. ¡Todo un chollo!

4. Menorca

¡Otro de los paraísos baleares! En esta isla podrás encontrar todavía más tranquilidad que en Mallorca. Una isla llena de encanto, elegida por muchos turistas en Semana Santa por su gran belleza natural y uno de sus atractivos turísticos más importantes: el Camí de Cavalls. Puedes encontrar muchos apartamentos donde alojarte a un precio super económico por solo 50€ para 4 personas aprox. por noche, y el precio de los vuelos, si puedes alargar unos días más las vacaciones, te pueden salir por 51€ ida y vuelta desde Barcelona.

5. Malta

Otro de los destinos top de sol y playa en Semana Santa es Malta. En pleno Mediterráneo, un lugar ideal donde disfrutar de la playa, el buen tiempo y descubrir los muchos pueblos medievales y ciudades llenas de encanto que alberga. Una opción muy recomendable si dispones de varios días es hacer una ruta en coche para así no perderte ningún detalle. En verano, las temperaturas pueden ser bastante elevadas, por eso es recomendable viajar a Malta a principios de abril. ¿Lo mejor? Que aún se pueden encontrar ofertas para viajar a Malta por 500€ durante una semana completa.

6. Ibiza

¡Parece que las Baleares son el destino perfecto, tanto por el clima como por su precio! En este caso, uno de los mejores destinos para esta Semana Santa es Ibiza. Aunque parezca increíble, hoy aún se pueden encontrar ofertas para viajar en las fechas principales de Semana Santa a la isla balear con vuelos, hotel y régimen de Media Pensión por menos de 200€ por persona.

7. Algarve

Otro destino perfecto para disfrutar del buen tiempo y la naturaleza, Algarve en el sur de Portugal. Aunque la combinación de vuelos no es tan buena como para otros destinos, la ventaja de Algarve es que muchos españoles puedes viajar en coche y el trayecto no es muy largo, desde Sevilla se tarda solo 2h en coche. Y lo mejor es que todavía se pueden encontrar precios bastante económicos para alojarse en esta zona de Portugal, desde 21€ por persona y noche.

Hay muchos otros destinos ideales para viajar en Semana Santa como Londres, Canarias o Nueva York. Si ya tienes tus vacaciones a estos destinos, ¡eres un afortunado! Aunque te parezca que es muy tarde para conseguir ofertas de Semana Santa, siempre queda alguna opción con la que no gastarse más de lo necesario y tener unas vacaciones de ensueño.

