¿Se acuerdan cuando los supermercados comenzaron a cobrar por las bolsas de plástico para llevar la compra?

Pues una famosa cafetería ha emprendido una medida parecida y comenzará a cobrar por los vasos desechables donde se sirven los cafés.

Starbucks se convertirá así en la primera cafetería en cobrar por los vasos de cartón. La medida se ha implementado en Londres y por cada vaso se cobrará un precio de 5 peniques.

Según la página ReasonWhy, el objetivo es modificar el comportamiento de los consumidores, animándoles a llevar tazas reutilizables. Por el momento, el cobro está en periodo de pruebas y solo está implementado en 35 establecimientos de la capital del Reino Unido.

El dinero recolectado ira a parar a la ONG Hubbub y será destinado para la investigación.

Hasta el momento, el 48% de los consumidores estarían dispuestos a llevar su propia taza si finalmente el impuesto se establece.

A pioneering 5p paper cup charge trial launches in 35 stores across London today. Proceeds will be donated to environmental charity @hubbub @StarbucksUK https://t.co/TquFmQZhzg pic.twitter.com/RxTbzOtNVp