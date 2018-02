Os damos tres opciones al traje sastre rojo de Paula Echevarría

Paula Echevarría tiene un don innato para crear tendencia y así lo ha demostrado con el traje sastre en color rojo de Dolores Promesas que lució apenas unos días por las calles de Madrid, y con el que acaparó todas las miradas. La actriz optó por combinarlo con una camiseta de Levi's, cinturón negro y deportivas, ambos de Gucci. Un total look que no está al alcance de cualquier bolsillo, pero no os preocupéis porque os hemos encontrado los clones perfectos.

Os confesamos que, aunque nos encante la opción escogida por Paula con la que ha querido dar un toque más casual a su look, nosotras lo combinaríamos con un body o incluso sin nada debajo de la blazer y unos tacones infinitos, para convertir un traje de chaqueta en una apuesta sexy y elegante para cualquier fiesta o evento de noche ¡Let's go to the party!

Nuestras tres opciones para clonar este traje:

BERSHKA (49,95€)

ZARA (99,90€)

MANGO (79,90€)