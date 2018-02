Hemos encontrado el clon del "Lady Bag" de Miu Miu

Hemos quedado prendidamente enamoradas de esta preciosidad (no tiene un adjetivo más descriptivo) de bolso ¡lo tiene TODO! Miu Miu le ha puesto en bandeja a nuestros ojos este Lady Bag de pitón rosa. Pero sin duda, lo que más nos ha maravillado es su broche joya, ¿puede ser más bonito?

Claro que cuando hemos visto el precio (como ya era de esperar) casi nos caemos de la silla, tiene un módico precio de 3.200€, así que, hemos indagado y hemos encontrado este clon de Mango que poco tiene que envidiar al original.

He de decir que no sabría con cuál de los dos colores quedarme, el azul podría arrebatarle el puesto. Gracias Mango por hacernos la vida mucho más fácil y no permitir que nuestro bolsillo se resienta tanto. El precio de este clon cuesta: 35,95€.