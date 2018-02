Los zapatos que vas a llevar esta temporada son destalonados

Ya lo dejó claro Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior, ahora los zapatos se llevan destalonados. Este instagrameable modelo de la casa francesa, revolucionó el pasado año el Street Style. No podías dejar de verlos por todas partes, su tira de algodón J'Adior se hizo famosa por todo el planeta. No hace falta decir que su precio no es apto para la mayoría de los mortales, nada más y nada menos que 730€. Pues bien, ya están aquí (de manera low cost) y tenemos una amplia gama donde elegir.

Las características de este zapato nos lo ponen muy fácil para apostar por él: Estiliza y cómodo ¿Qué más se puede pedir?

En piel, cuadros, estampados, o detalles joya, son algunas de las nuevas versiones que nos ofrecen nuestras marcas low cost favoritas:

ZARA (59,95€)

ZARA (25,95€)

STRADIVARIUS (35,95€)

STRADIVARIUS (29,99€)

MANGO (19,99€)

ZARA (35,95€)