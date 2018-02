Alerta tendencia by: La reina del Upper East Side

El blog de Leandra Medine "The Man Repeller" es uno de los más importantes en el mundo de la moda, la respetada it girl tiene una visión envidiable para las tendencias. Pues bien, una vez más nos adelanta el "fashion accessory" que vamos a adorar en cuestión de minutos. Nos ha mostrado en su cuenta de Instagram cuáles son sus favoritas.

Si eres de las que te gusta la simplicidad, definitivamente este no es tu complemento. La diseñadora de joyas Roxanne Assoulin ha optado por darle a estas pulseras un mix de color ¡y nos encanta!

Hay un pequeño detalle que no os hemos dicho, no es suficiente con una, se llevan varias y cuantas más, mejor. La función es invadir tú muñeca y convertirse en las protagonistas indiscutibles de todos tus looks.

Otro de los detalles (mucho menos favorecedor) es su elevado precio, estas preciosidades oscilan entre los 75 y los 490 dólares. Esperaremos ansiosas sus versiones "low cost" que rápidamente os informaremos, porque auguramos un sold out inmediato.