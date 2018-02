Así es el nuevo lanzamiento de Burger King

La cadena de hamburgueserías Burger King ha anunciado su primer lanzamiento de 2018: The King Italian. En esta ocasión uno de los ingredientes que cobra protagonismo es el tomate, que se presenta en una salsa inspirada en la receta de la auténtica mamma italiana, combinado con la mozzarella, para aunar así dos productos clave de la gastronomía italiana.

The King Italian incluye pan estilo brioche, tierno y ligeramente tostado, bacon, lechuga y carne a la parrilla o pollo crujiente.

Asimismo, The King Italian convivirá con lanzamientos anteriores que se han ganado un puesto fijo entre la oferta de productos de la marca, como es el caso de The King Huevo y The King Bacon.