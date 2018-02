Premios BAFTA 2018: Todos los ganadores por categorías

El mítico Royal Albert Hall de Londres acogió la edición número 71 de los premios BAFTA (Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión), equivalentes a los premios Oscar de Hollywood.

El palmarés de la presente edición quedó configurado de la siguiente manera:

Mejor película

Call Me By Your Name

El instante más oscuro

Dunkerque

La forma del agua

Tres anuncios en las afueras (GANADORA)

Mejor película británica

El instante más oscuro

La muerte de Stalin

Tierra de Dios

Lady Macbeth

Paddington 2

Tres anuncios en las afueras (GANADORA)

Mejor debut de un guionista, director o productor británico

The Ghoul

I Am Not a Witch (GANADORA)

Jawbone

Kingdom of us

Lady Macbeth

Mejor película de habla no inglesa

Elle (Francia)

Se lo llevaron: Recuerdos de una niña de Camboya (Camboya)

La doncella (Corea del Sur) (GANADORA)

Sin amor (Rusia)

El viajante (Irán)

Mejor documental

City of ghosts

I Am Not Your Negro (GANADORA)

Ícaro

Una verdad muy incómoda: ahora o nunca

Jane

Mejor película de animación

Coco - (GANADORA)

Loving Vincent

La vida de Calabacín

Mejor director

Guillermo Del Toro (La forma del agua) - (GANADOR)

Denis Villeneuve (Blade Runner 2049)

Luca Guadagnino (Call Me By Your Name)

Christopher Nolan (Dunkerque)

Martin McDonagh (Tres anuncios en las afueras)

Mejor actor

Daniel Day-Lewis, por El hilo invisible

Gary Oldman, por El instante más oscuro - (GANADOR)

Timothée Chalamet, por Call Me By Your Name

Daniel Kaluuya, por Déjame salir

Jamie Bell, por Las estrellas no mueren en Liverpool

Mejor actriz

Frances McDormand, por Tres anuncios en las afueras - (GANADOR)

Sally Hawkins, por La forma del agua

Annette Bening, por Las estrellas no mueren en Liverpool

Margot Robbie, por Yo, Tonya

Saoirse Ronan, por Lady Bird

Mejor actriz de reparto

Allison Janney, por Yo, Tonya - (GANADORA)

Kristin Scott Thomas, por El instante más oscuro

Laurie Metcalf, por Lady Bird

Lesley Manville, por El hilo invisible

Octavia Spencer, por La forma del agua

Mejor actor de reparto

Christopher Plummer, por Todo el dinero del mundo

Hugh Grant, por Paddington 2

Sam Rockwell, por Tres anuncios en las afueras - (GANADOR)

Willem Dafoe, por The Florida Project

Woody Harrelson, por Tres anuncios en las afueras

¡¡HISTÓRICO!! Es el primer año en el que los cuatro actores (Gary Oldman, Frances McDormand, Sam Rockwell y Allison Janney) se llevan el Critics´Choice, el Globo de Oro, el SAG y el Bafta. pic.twitter.com/ZQD2OVj9eH Nacho Gonzalo (@LoQueYoTeDiga) 18 de febrero de 2018

Mejor guión original

Déjame salir

Yo, Tonya

Lady Bird

La forma del agua

Tres anuncios en las afueras - (GANADOR)

Mejor guión adaptado

Call Me By Your Name - GANADOR

The Death of Stalin

Film Stars Don't Die in Liverpool

Molly's Game

Paddington 2

Mejor banda sonora

Blade Runner 2049

El instante más oscuro

Dunkerque

El hilo invisible

La forma del agua - (GANADOR)

Mejor fotografía

Blade Runner 2049 - (GANADOR)

El instante más oscuro

Dunkerque

La forma del agua

Tres anuncios en las afueras

Mejor montaje

Baby Driver - GANADOR

Blade Runner 2049

Dunkerque

La forma del agua

Tres anuncios en las afueraas

Mejor diseño de producción

La Bella y la Bestia

Blade Runner 2049

El instante más oscuro

Dunkerque

La forma del agua - GANADOR

Mejor vestuario

La Bella y la Bestia

El instante más oscuro

El hilo invisible - GANADOR

La forma del agua

Yo, Tonya

Mejor maquillaje y peluquería

Blade Runner 2049

La reina Victoria y Abdul

Wonder

El instante más oscuro - GANADOR

Yo, Tonya

Mejor sonido

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkerque - GANADOR

La forma del agua

Star Wars: Los últimos Jedi

Mejores efectos especiales

Blade Runner 2049 - GANADOR

Dunkerque

La forma del agua

La guerra del planeta de los simios

Star Wars: Los últimos Jedi

Mejor corto de animación

Have Heart

Mamoon

Poles Apart - GANADOR

Mejor corto británico

Aamir

Cowboy dave - GANADORA

Drowning man

Work

Wren boys

Actor revelación

Daniel Kaluuya - GANADOR

Florence Pugh

Josh O'Connor

Tessa Thompson

Timothée Chalamet