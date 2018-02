Nuevo fallo en el sistema operativo de los iPhone: El caracter que deja inutilizado tu móvil

Un simple caracter pueden dejar inutilizado tu iPhone.

Un nuevo fallo en el sistema operativo iOS 11 hace que al recibir este caracter, tanto en la aplicación de mensajería de los dispositivos Apple como en otras desarrolladas por terceros, provoca un fallo en el terminal que impide acceder a tales aplicaciones.

La letra en cuestión es un caracter en Tegulu, una legua de la India que hablan 70 millones de personas. Esta letra afecta a aplicaciones como Facebook Messenger, WhatsApp y el correo electrónico de Outlook para IOS que, al recibirla en un mensaje, dejarán de funcionar.

Another iOS bug is crashing iPhones and disabling access to iMessage https://t.co/9do0xyz7k4 pic.twitter.com/15Ripq7PP8