Según un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 13% de la población española en activo conoció a su pareja en el lugar de trabajo. En vísperas de San Valentín, los expertos de DAS Seguros resuelven numerosas dudas legales que se plantean alrededor de las relaciones sentimentales en el ámbito laboral:

En España, no existe ningún ordenamiento jurídico que recoja la prohibición legal de tener una relación sentimental dentro de una compañía, ya que se estarían vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores.

Ningún trabajador podría ser despedido por el hecho de tener una relación con un compañero, ya que un juez puede considerarlo un despido nulo por ser discriminatorio y violar los derechos fundamentales de la intimidad del trabajador afectado.

Una relación amorosa pertenece al ámbito de la intimidad de la persona, es por ello que, como norma general, los trabajadores no tienen la obligación de hacer pública su situación sentimental dentro de la empresa. Especial tratamiento requieren los miembros de la alta dirección de las compañías, a los que se podría exigir que comunique si mantiene una relación con alguna persona del entorno de la empresa (ya sean trabajadores o incluso clientes o potenciales), para garantizar el principio de confianza entre ambas partes.

No obstante, las empresas pueden adoptar medidas con el fin de que las relaciones sentimentales entre trabajadores no afecten negativamente a la evolución del negocio. Por ejemplo, se podría tomar la decisión de cambiar el puesto de trabajo de uno de los miembros de la pareja siempre que no suponga un cambio en las funciones ni afecte a su jornada laboral o retribución.

La legislación española y el Estatuto de los trabajadores prohíbe cualquier discriminación basada en vínculos de parentesco, por eso no es habitual encontrar en España protocolos internos que regulen este tipo de relaciones. En otros países, como por ejemplo Estados Unidos, es práctica habitual imponer este tipo de cláusulas entre la normativa que deben firmar todos sus empleados, donde figura incluso el compromiso de abandonar la empresa si se casan con alguien de la compañía.

Independientemente de los aspectos legales, los expertos de DAS Seguros afirman que existen otros temas a tener en cuenta si se mantiene una relación sentimental con un compañero de trabajo, y son las medidas de conciliación familiar. La normativa laboral española garantiza los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, evitando situaciones de discriminación y fomentando la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia. Estos derechos pueden verse afectados en el caso de que los dos miembros de la pareja desarrollen su carrera profesional en la misma empresa.

Por ejemplo, en el caso de tener hijos menores, los dos miembros de la pareja tienen los mismos derechos a solicitar una reducción de jornada por guarda legal, aunque en el caso de trabajar en la misma compañía, los empresarios podrían limitar dicho ejercicio para que no sea simultáneo y no afecte así al funcionamiento de la empresa.