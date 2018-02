Tenemos la versión low cost del Loewe bag de la temporada

En la redacción nos volvemos locas al descubrir las versiones low cost de los grandes diseñadores, y es que por desgracia, la mayoría de los mortales no podemos permitirnos esos "caprichitos". Os confesamos que nuestra labor de investigación de clones es una de nuestras preferidas, nos sentimos como Mery Turiel con su #TuriKarma.

Se trata de un bolso en color blanco con flecos en el que por supuesto no puede faltar el logo de la firma.

Nuestra opción viene de la mano de Sfera, y por si fuera poco, nos lo trae también en color negro. Es un adelanto de la colección cápsula ss18, todavía no está disponible para adquirirlo en la web, pero auguramos un "sold out" inmediato a su llegada a todas sus tiendas, luego no digáis que no os lo advertimos ¡estar muy atentas!

El Vertical Fringe Leather Tote Bag de Loewe cuesta la friolera de 1600€, es para pensarse seriamente hacerse con la versión de la firma española.