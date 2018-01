¡Descubre cómo ha terminado esta 67 edición de la MBFWM!

MARCOS LUENGO

Arrancamos la cuarta jornada de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con la tranquilidad de Marcos Luengo, no exactamente la que estaría sintiendo él presentándonos su nueva colección, pero sí la que transmitía a todos nosotros, un mundo de calma y paz. Nos ha puesto ante la vista una gama de colores que van desde el blanco crema al magenta. Destacamos los kimonos con delicados bordados y las estolas de pelo rizado multicolor. Por supuesto, no han faltado los bolsos, el accesorio más deseado de la firma, pero tampoco los maxi bolsillos, una de las señas del diseñador asturiano.

ION FIZ

El desfile de Ion Fiz se ha convertido en una auténtica discoteca, y los encargados de poner la música eran nada más y nada menos que la pareja artística de blogueros, djs, estilistas y modelos (y podríamos seguir) Pepino Marino y Crawford. "I am what I am" es el nombre de una colección que ha viajado a los maravillosos 70 en las famosas calles de Nueva York. Para la mayoría de los vestidos, ha alargado la tela hasta el empiece de la rodilla, y como accesorio estrella, guantes, boinas y sombreros. No podemos olvidarnos de Bob Esponja, si has oído bien, el que vive en una piña debajo del mar, la última colaboración del diseñador con Nickelodeon. Tanto Ion Fiz como los dj's lucían las camisetas y sudaderas de este divertido dibujo animado.

JUANA MARTÍN

Un comienzo poco habitual, en el que tres de las modelos comenzaban acercándose hacia la pasarela con sudaderas negras. No es hasta el final de la pasarela cuando nos damos cuenta que en sus espaldas se encuentran mensajes como "Time is up" o "Me too". El movimiento "Time's Up" ha llegado a la pasarela madrileña de la mano de Juana Martín, que expresaba auténtica felicidad de poder aportar su granito de arena. Analizando sus diseños, hablamos de volantes, bombers con capucha y maxi lazadas en el cuello de las camisas. Lentejuelas y medias rosa chicle han sido otras de las apuestas de la cordobesa.

GARCÍA MADRID

La firma española de GARCÍA MADRID, de sastrería contemporánea, presenta una propuesta para el próximo otoño-invierno reinterpretando la tradición del cine negro con materiales nobles y siluetas rebeldes y actuales. El diseñador ha comenzado su colección con prendas de noche, pero, a su vez, mostrándonos esa visión del traje de día. Por otro lado, hemos podido ver como defendia los grandes volúmenes y pantalones con pinzas. Esta firma se caracteriza principalmente por el cuidado de los detalles, dotando a estos con la máxima calidad posible. Sobre la pasarela hemos podido apreciar como los algodones premiun, lanas cashmere y sedas acaparaban el protagonismo de esta colección.

MIGUEL MARINERO

Esta vez el diseñador Miguel Marinero propone una colección un tanto más juvenil, combinable con looks tanto para el día como para la noche. Hemos podido apreciar líneas rectas, vestidos largos y lenceros más minis. Trajes y abrigos "treed" han sido lo más característico de esta colección.

ISABEL NUÑEZ

Isabel Nuñez ha sido la encargada de cerrar esta última jornada de la MBFWM. La colección de esta diseñadora ha estado marcada por colores planos donde los cortes y las texturas han tomado un papel importante. Tintes rojos y verdes han dejado paso en varias ocasiones a tonos pastel como el rosa o azul. Para Isabel Nuñez, las prendas de corte masculino pisaran con fuerza en esta próxima temporada otoño-invierno ¡no puede haber una mejor forma de cerrar esta 67 edición!