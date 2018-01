La revolución de las minicasas

Hay quien no necesita más de 40 o 50 metros cuadrados para vivir. Las minicasas, así es como se llama a este nuevo diseño de arquitectura, se han convertido en un éxito en muchos países europeos. Se trata de viviendas de no más de 40 o 50 metros cuadrados, algunas situadas en medio del campo y muchas de ellas diseñadas con material prefabricado. Es el caso de las casas prefabricadas de hormigón de SmartLiving, ideales para cualquier lugar y permiten su ampliación a lo largo del tiempo.

Vivir en un espacio reducido no es misión imposible, tampoco sinónimo de agobio ni falta de espacio, todo se trata del diseño y la distribución. ¿Cuáles son los beneficios de las minicasas? Pues bien, son casas que suelen tener un precio de compra más bajo, necesitan menor mantenimiento y el gasto energético que comportan es menor.

Esta tendencia nació en Japón hacia los años 90 y se propagó en Estados Unidos tras la crisis económica. ¿El motivo? La necesidad de construir casas a un precio más bajo dada la coyuntura económica y el alto precio de los inmuebles. La corriente se ha ido extendiendo por países como Reino Unido, Francia o ahora incluso España.

Razón por la cual son cada vez más las empresas que producen este tipo de casas. Algunas de ellas, como en el caso de SmartLiving se trata además de casas prefabricadas de hormigón o modulares, lo que le añade más ventajas aún.

Casas mini prefabricadas

Las casas modulares tienen una serie de ventajas respecto a la arquitectura convencional. Son construcciones que se realizan de forma mucho más rápida, lo que conlleva un ahorro en los gastos de construcción. Además, los materiales permiten un mayor ahorro energético, ya que la arquitectura está hecha con tecnología de alto nivel para aprovechar bien las corrientes y la luz solar.

El material de los módulos, además, suele tener un grosor importante que permite el aislamiento de forma estratégica, añadiendo un ahorro energético importante.

Con estas ventajas son muchos los que se han sumado a la moda de las minicasas modulares. Muchos expertos coinciden en afirmar que 40 metros cuadrados bien diseñados pueden constituir una gran casa con todo tipo de lujos aunque no lo parezca. Que sean pequeñas, como señalan muchos, no significa que su calidad sea peor o que su comodidad no sea óptima.

Segundas residencias

En España las minicasas están teniendo mucha salida en el mercado de segundas residencias. Además, el hecho de que algunas de ellas sean transportables las hace aún más llamativas para el sector.

Los beneficios de este tipo de arquitectura han hecho que sean muchas las marcas que se hayan interesado por las minicasas prefabricadas. Smartliving por ejemplo pondrá a la venta un nuevo modelo de minicasa prefabricada de 15m2 por solo 23.900€, lo hará el 15 de marzo. Para saber más tendrás que ver las fotos y dejarte seducir por esta mini arquitectura que aunque no lo parezca puede ser más creativa y funcional de lo que te imaginas.