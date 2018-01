Pedro del Hierro vuelve a la Mercedes Benz Fashion Week tras 15 años de ausencia

La 67 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week, la gran plataforma de la moda española, que arrancará el próximo 24 de enero, recupera a Pedro del Hierro, tras 15 años de ausencia. Ademas, adelanta su cita unas semanas antes de sus fechas habituales para no coincidir con las pasarelas internacionales y apuesta por la sostenibilidad.

Durante seis días, del 24 al 29 de enero, junto a Pedro del Hierro estarán nombres tan destacados de la moda española como María Escoté, Palomo Spain, Devota&Lomba, Olivia, Andres Sandra, Roberto Verino o Leandro Cano.

En esta edición Ifema ha decidido mantener el formato de calendario de pasarela y se volverán a alternar desfiles en el pabellon 14.1 de Feria de Madrid con otras localizaciones en el centro de Madrid, como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, lugar elegido por Pilar Dalbat para presentar su colección, o Matadero Madrid donde Oteyza ofrecerá una 'performance'.

La creadora María Escoté abrirá el calendario de desfiles en Ifema con su colección 'See now. Buy now' (ver ahora, comprar ahora) y el cierre del calendario de diseñadores consagrados correrá a cargo de Palomo Spain. Su presentación será en el escenario del Teatro Real de Madrid.

El diseño emergente, Samsung EGO, que lleva 12 años apoyando a los nuevos valores de la creación también estará presente. Los jóvenes talento tendrán su lugar en este escaparate de la moda española. La firma Zer abrirá este programa en donde también participan 10 jóvenes creadores españoles.

La apuesta por la sostenibilidad será un nuevo objetivo de la pasarela española, según explicó Charo Izquierdo, directora de la Mercedes-Benz Fashion Week en rueda de prensa. En este sentido, anunció que habían firmado un convenio con Ecoembes, organización de reciclaje de envases, Habrá un 'showroom' en el que se mostrarán las colecciones los diseñadores Misés Nieto, María Clé Leal y la firma de calzado Etsaburu que ha realizado con tejidos elaborados a partir de materiales reciclados, principalmente botellas de plástico.