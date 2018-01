Lady Greta está de rebajas y nosotras nos volvemos locas

Los pendientes cada vez están cogiendo más protagonismo en nuestros outfits. Se están convirtiendo en el accesorio indispensable y con el que triunfar en el Street Style. Por eso nos hemos enamorado de los accesorios de Lady Greta. Nos encantan y aprovechamos ahora que todos ellos están de rebajas.

Estos pendientes Giralda nos parecen ideales para lucir en un evento especial. En tono dorado y con pequeña piedra azul que los convierten en una pieza joya de lo más elegante ¡son una auténtica monada! y ahora a 11,99€.

Los XXL en tono verde pino con forma de media luna no precisan presentación. No necesitas más para tú look, ellos van a acaparar todas las miradas. (11,99€)

El universo influencer no ha podido resistirse a ellos, la española Silvia García (@bartabacmode) luce unos muy similares.

En formato MAXI, como a nosotras nos gustan y con la tendencia del momento; los flecos. La combinación degradada del negro con las dos tonalidades de grises nos fascina. (10,99€)

Pasaros por su página web (ladygreta.com) para ver toda su colección. No solo cuenta con estas preciosidades de pendientes, si no, con pulseras y collares como este.