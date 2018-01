Olivia Palermo y la siguiente sudadera de Zara que se propone agotar

De reina de Upper East Side a reina de la firma low cost ¡lo ha vuelto a hacer!

El verano pasado consiguió que se reeditara la sudadera probablemente más instagrameable en el universo fashionista. Apenas hace unos días hablábamos de otra de las adquisiciones de la socialité, se trataba de un bolso bandolera de fiesta, que como cabía de esperar ¡fue todo un éxito!

Es un referente de estilo y Zara lo sabe, no podría tener una embajadora más poderosa. La "it girl" vuelve a lucir una de las prendas de la firma española por las calles de Nueva York y no hay nadie como ella para hacerlas brillar.

Más glamurosa que la anterior, con lentejuelas y estampada, ¡lista para irse de party!

Si esperabais que para conseguirla era cuestión de bolsillo, os adelantamos que estáis equivocadas: 29,95€ es el precio de esta maravilla.

¡Ah, ya se está agotando!