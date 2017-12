Los labiales mate de Sephora que han enamorado a la redacción

Nos pasamos días buscando como locas uno de los productos beauty por excelencia "el labial". Pero no cualquiera nos sirve, que aguante intacto durante todo el día es uno de nuestros sueños, no tener la necesidad de retocarnos o añadir más capa a nuestros labios que terminarán por resecarse.

Hemos probado los Cream lip stain de Sephora y, ¡nos han encantado!

Un acabado mate y una textura aterciopelada, por la que no tendrás que preocuparte de darte otra pasadita, se queda intacto durante horas. Tiene una fijación perfecta, y lo más importante, un color intenso. Y no hablamos de un solo color, si no, de una gama de ¡23 TONOS DIFERENTES!

Una infinidad de tonalidades que te harán difícil la elección. Nosotras no hemos podido decidirnos por uno ¡imposible!, así que ampliaremos un poquito nuestra selección.

Cuatro tonos de los que hemos acabado perdidamente enamoradas, dos en color nude y otros dos en rojo intenso y cereza. Estos son nuestros elegidos:

13 Marvelous Mauve

23 Copper Blush

01 Always red

17 Dark-Red