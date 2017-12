Diez vinos baratos que debes tener en tu cena de Navidad

El Berliner Wein Trophy comenzó en 2004 y desde entonces reúne a 400 de los catadores internacionales altamente cualificados que catan y premian más de 15.000 vinos procedentes de 40 países.

El concurso no solo se celebra en Alemania, sino que, al estar adquiriendo importancia a lo largo de estos años, también se hace en Portugal o en Asia. El certamen cuenta además con el patrocinio de la Organización Internacional de la Viña y el Vino y de la Union Internacional de Enólogos.

En esta edición diez vinos comercializados por el supermercado Lidl han sido premiados con la medalla de oro: Barón del Cega Gran Reserva 2008 (D.O. Valdepeñas), Cinglano Ecológico 2016 (D.O. Jumilla), Tramuz 2015 (D.O. Ribera del Duero), Fincas del Lebrel 2014 y Reserva 2010 (D.O. Rioja), Vega del Pas Verdejo 2016 (D.O. Rueda), también consiguió el Bacchus de Oro, Neo Crianza 2013 (D.O. Ribera del Duero), Coto de Ibedo 2016 (D.O. Ribeiro), Argonia Vendimia Seleccionada 2013 (D.O. Campo de Borja), que también fue premiado este año con el Bacchus de Plata y Ceo Godello 2015 (D.O. Monterrei).