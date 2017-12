Las joyas personalizadas de Vanesa Molina son el regalo perfecto

La firma de la que hemos quedado prendidamente enamoradas es Vanesa Molina. Apuesta por el toque personal, en una colección de joyas ambivalente, fina y elegante, donde los grabados son su sello de identidad. Una pieza que perdurará en el tiempo, al igual que el significado que la acompaña. Nombres, fechas, iniciales o símbolos que la convierten en única y especial.

Todas ellas son de plata de primera ley y plata chapada en oro de 18 quilates. Y si lo que estabais pensando es que no os podéis dar este "caprichito", os daremos la mejor de las noticias, su precio "low cost" es accesible para todos los bolsillos ¿A qué estáis esperando?

La joya más solicitada ahora mismo es el collar personalizado de dos placas, ambas grabadas, sin duda, es el primero en nuestra lista de deseos.

Otras muchas joyas decoran la página web www.vanesamolina.es. Una colección compuesta por pendientes, collares, pulseras o anillos, perfectos para combinar cualquier outfit. Desde la website nos explican uno de los problemas más comunes, cómo cuidar las joyas para que estén siempre perfectas.

Si todavía no has hecho tú lista para estas navidades o no te has decidido por qué regalar a tú novia o amigo invisible, no vemos mejor opción que una de estas increíbles joyas ¡los vas a dejar con la boca abierta!

No le falta ni el mínimo detalle, vienen en una cajita monísima como esta, ¿Qué más se pude pedir?