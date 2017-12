Entrevista a Gloria's: Nuestra ruta shopping por su encantadora tienda

Gloria nos recibió con una enorme sonrisa -que no cesó durante toda la entrevista- en su encantadora tienda Gloria's ubicada en C/Claudio Coello, 133 de Madrid. Tan solo ha pasado un año desde la inauguración de su tienda física en la capital ¡y está siendo todo un éxito!

Gloria cuenta con más de 160.000 seguidores en Instagram, unos seguidores con los que mantiene una relación muy cercana como ella misma nos ha confirmado.

No dudéis en acercaros a ver su colección a esta maravillosa tienda, ¡nosotras quedamos enamoradas! No os preocupéis si nos sois de Madrid, puedes conseguirla a través de www.gloriasshop.com.

P: ¿Cómo decidiste arrancar tu propia marca?

R: Fue un poco casualidad, yo tenía otros planes. Estudié dos carreras en la universidad y tenía planeado opositar. Un día me abrí una cuenta de Instagram dedicada a la moda y poco a poco fue teniendo éxito. Podría decir que de casualidad he llegado hasta este punto.

P: ¿Cuál consideras que es la prenda estrella de tu colección? ¿Y cuál es tu favorita?

R: La prenda estrella va cambiando continuamente porque nuestras colecciones son semanales, pero en estos momentos la prenda estrella es un body de lentejuelas. Se llama "superstar" y es la prenda que más se vende de cara a la navidad. Todas me encantan, pero para un look de fiesta, sin duda este body es mi favorito.

P: Define con una palabra tu colección.

R: Tendencia.

P: ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera profesional?

R: Sin duda el día que abrí la tienda física en Claudio Coello. Yo he empezado de cero, pertenezco a una familia de clase media por lo que nadie me ha podido ayudar económicamente, han sido 2 años muy duros en los que he tenido que ahorrar todo lo que ganábamos con la tienda online e invertir todo con riesgo de perderlo.

P: De cara al futuro, ¿te ves haciendo lo mismo?

R: Yo no me agarro a nada, soy una persona que se adapta muy bien a los cambios. Me gustaría seguir con todo esto ya que me apasiona, pero tampoco descarto que la vida me ponga en el camino otra profesión. Ojalá fuese posible seguir en este mundo de la moda.

P: ¿Qué es lo que más disfrutas de todo tu trabajo?

R: Lo que más me gusta es la comunidad que hemos creado en redes sociales. Conocer a la gente que está detrás es realmente gratificante. Gracias a toda esta gente es la razón por la que yo estoy aquí, sin todos estos seguidores yo no habría conseguido absolutamente nada y conocer a toda esa gente es lo más bonito de todo lo que se ha creado. Hablando de una actividad concreta dentro de la empresa, sería sin lugar a dudas, el momento de crear las colecciones, es un momento muy inspiracional.

P: ¿Hay alguien en especial al que te gustaría vestir?

R: Para mí sería un honor que Olivia Palermo llevase alguna de mis prendas.

P: ¿Qué relación mantienes con tus seguidores?

R: Es una relación muy cercana. Uno tiene un número de seguidores y de eso se es consciente, pero, por otro lado, no eres consciente de el gran número de personas que están ahí. Me da mucha pena no poder contestar a todos los mensajes que me envían, siempre intento dedicarle el máximo tiempo posible a contestarles.

P: ¿Qué consideras que necesita el look perfecto?

R: El look perfecto debe de tener personalidad, el propio estilo de cada persona.

P: ¿Tienes alguna referente de moda en la que te inspiras?

R: Como he dicho antes, me encanta el estilo de Olivia Palermo, me inspiro mucho en ella. También es cierto que me fijo mucho en toda la gente en general, me gusta ver a todas esas chicas que no tienen muchos seguidores, sus gustos y como no, me encanta viajar y ver como viste la gente en la calle. Podría decir que eso es mi fuente de inspiración.

P: ¿Qué consejos les darías a quienes quieran emprender o están emprendiendo en el mundo de la moda?

R: Mi consejo seria que fuese él o ella misma, es muy importante no dejarse caer en copias. Al final, tu propia personalidad es la propia identidad de uno mismo.

Le propusimos a Gloria's que recorriera su tienda y eligiera 3 looks diferentes: Un look party, uno sport y otro casual.

Nosotras recorrimos junto a ella su preciosa tienda ¡Let's go!