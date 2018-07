Cristiano Ronaldo ya está en Turín. Tras su primera presentación como jugado oficial de la Juventus, CR7 ha dado una primera rueda de prensa en la que ha querido dejar claro que ya ha superado la etapa del Real Madrid.

En primer lugar, la decisión sobre decidir jugar en la Juventus. ''Fue fácil, una decisión fácil viendo el poderío que tiene la Juventus, como he dicho muchas veces, es uno de los mejores equipos del mundo''.

También el jugador aseguraba que ''no me siento triste por dejar el Real Madrid. Como he dicho antes, vengo a un club que es de los más grandes''.