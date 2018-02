Tito Díaz analíza la Final de la Copa del Rey de Baloncesto

Final Copa del Rey de Baloncesto: Real Madrid 90-92 Barcelona.

Se vio un gran Barça en los tres primeros cuartos.

Buena defensa, buen balance defensivo. Buena colocación, para defender, para atacar, y para rebotear, dominio casi total del rebote. Ataque simplificado, pocos sistemas pero con las ideas claras, aprovechando bien las cualidades de los jugadores, y las ventajas, generando confianza.Se vio un gran Madrid en el ultimo cuarto, casi épico, demostrando carácter, espíritu, defensa, ritmo, acierto en los triples...raza de campeón.Y no se vio prácticamente a los árbitros, hasta el penúltimo segundo, esa mano de Claver sobre el brazo de Taylor, la buenísima realización televisiva, pena, por cierto, de no ser en un canal al alcance de todo el mundo.Bueno, al final parece que el "efecto Pesic" se impuso al "estilo Laso", y el Barça se llevó la Copa.Y hace 10 días se decía que todos estos jugadores no valían para casi nada.Esas cabezas..

Tito Díaz. Redacción Galicia 19 de febrero de 2018