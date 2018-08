No jugaba Rafa Nadal contra Roger Federer ni Novak Djokovic contra Alexander Zverev. No jugaba ningún tenista conocido, pero el partido ha sido noticia por disputarse a miles de kilómetros de la Tierra, en la Estación Internacional, en una pista improvisada con raquetas pequeñas y bolas de espuma.

Todo comenzó el 15 de agosto. En su cuenta de Twitter, el US Open anunció que el martes 21 de agosto iba a celebrarse el primer partido de la historia del tenis en el espacio.

"El astronauta de la NASA A.J. (Drew) Feustel hablará con el ganador del US Open Juan Martín del Potro antes del histórico partido de tenis a bordo de la Estación Internacional", publicó el torneo en su perfil de Twitter. Pero antes, del Potro tenía que dar algún que otro consejo al astronauta A.J. (Drew) Feustel. Dicho y hecho.

Never thought I would get to coach someone to play a tennis match in Space!! Looking forward to chatting with you tomorrow, @Astro_Feustel 🚀🎾https://t.co/8RKV0qG4rd Juan M. del Potro (@delpotrojuan) 21 de agosto de 2018

"¡Nunca pensé que iba a llegar a entrenar a alguien para jugar un partido de tenis en el espacio! Espero con ganas charlar contigo mañana", publicó en su perfil de Twitter el tenista argentino. Horas después, el astronauta agradeció la labor del tenista en la misma red social.

El partido se disputó en la noche de ayer. El US Open, que comenzará el próximo 27 de agosto, lo retransmitió en directo en sus cuentas oficiales y congregó a más de 100.000 espectadores en Twitter. Un éxito para una nueva forma de disfrutar del tenis.