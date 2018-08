La bronca de Guardiola a los jugadores del Manchester City en el vestuario

Un vídeo del próximo documental sobre el entrenador Pep Guardiola muestra como el técnico toma las riendas del vestuario de su equipo, el Manchester City en uno de los descansos de un partido, donde los jugadores gritan y discuten por las tensiones que se produjeron durante el encuentro.

En las imágenes se puede ver al técnico entrando con energía en el vestuario, y dando voces para que el resto de jugadores atiendan a sus instrucciones.

''Sit down. Nobody talks. Sit down.'', gritaba el entrenador catalán a sus futbolistas en el descanso. Según informa 'ABC', la plantilla obedece a su entrenador y dejan un silencio absoluto, una imagen de autoridad que se muestra en próximo documental del equipo inglés.