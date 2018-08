Las posibles alineaciones de Real Madrid y Atlético para la Supercopa de Europa

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán este miércoles en Tallin (Estonia) en la Supercopa de Europa. Ambos equipos llegan con ilusión para conquistar el primer título europeo de la temporada, que tendrá, seguro, un campeón madrileño.

En este artículo te proponemos los posibles onces que alinearán Lopetegui y Simeone.

El Real Madrid podría salir con un 4-2-3-1. Keylor Navas ocuparía la portería, ya que Courtois todavía no ha disputado ningún minuto con el primer equipo. La defensa sería la más habitual, con Marcelo y Carvajal en los laterales y Sergio Ramos y Varane como pareja de centrales.

Por delante, un doble pivote con Casemiro y Kroos, protegiendo una línea de tres con Asensio, Isco y Bale. Arriba, como delantero centro, estaría Benzema. Modric no formaría parte del once titular, ya que llegó hace apenas unos días y no cuenta con ritmo suficiente para la competición.

Por su parte, el Atlético de Madrid podría comenzar el partido con su habitual 4-4-2. Jan Oblak ocuparía la portería, y la defensa estaría formada por Filipe Luis y Juanfran en los laterales y los uruguayos Godín y Giménez como pareja de centrales.

En el centro del campo encontraríamos las principales novedades. Rodrigo Hernández formaría un doble pivote con Saúl, con Koke en un costado y Lemar en el otro. Arriba, Griezmann acompañaría a Diego Costa para buscar el gol.

El partido podrá verse en Movistar Liga de Campeones a partir de las 21:00 horas.