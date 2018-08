Higuain ficha por el Milán y Bonucci por la Juventus

El mercado de fichajes italiano no para. Después de la llegada de Cristiano Ronaldo, la Serie A se ha reforzado con otros fichajes de renombre, como el de Sime Vrsaljko al Inter de Milán, el de Fabián al Nápoles o el de Javier Pastore a la Roma

Hoy se han hecho oficiales los fichajes de Gonzalo Higuain por el Milán y el regreso de Leonardo Bonucci a la Juventus. El delantero argentino, que había llegado al club en el verano de 2016, ha fichado por el equipo entrenado por Gattuso por una cifra cercana a los 60 millones de euros.

"Mirad quién está en Milán listo para el reconocimiento médico", ha publicado la cuenta oficial del Milán en Twitter.

Look who's in Milan ready for medicals...

Guardate chi è a Milano, pronto per le visite mediche...

👋🏻 @G_Higuain



🔴⚫ pic.twitter.com/P1RM42J1LC