Lemar, en su presentación: "Lo voy a dar todo por el equipo, por la afición y por el club"

Thomas Lemar ya posa con la camiseta del Atlético de Madrid. El jugador francés, que ha adelantado sus vacaciones para entrar cuanto antes en la dinámica del club, ha sido presentado hoy como nuevo jugador del equipo colchonero.

En su presentación, Lemar se ha mostrado comprometido para ayudar al equipo, mejorar y continuar con su progresión. "Espero aportar algo más. Yo me pongo al servicio del colectivo, no me gusta hablar de mí personalmente. Lo voy a dar todo por el equipo, por la afición y por el club", ha comentado.

El jugador lucirá el número 11 en su camiseta y ha reconocido la importancia de Antoine Griezmann y Lucas Hernández en su decisión. "Antoine y Lucas me han hablado mucho del club, del entorno, de cómo se trabaja y me ha gustado mucho", ha declarado.

Por último, ha confirmado su intención de ganar títulos con su nuevo equipo. "Hay una gran plantilla para ganar títulos y progresar más".