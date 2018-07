Pedrosa anuncia entre lágrimas que se retira a final de temporada

Dani Pedrosa está en Alemania para disputar el Gran Premio en el circuito de Sachsenring y es el momento que ha elegido el piloto español para anunciar su retirada. Después de un tiempo de espera y sin saber qué iba a ser de su futuro, Pedrosa, al fin ha tomado una decisión que "he estado meditando durante mucho tiempo y sí, es una decisión difícil de tomar porque este es el deporte que amo, pero a pesar de haber tenido buenas oportunidades para poder seguir compitiendo siento que no vivo la competición con la misma intensidad que antes y ahora tengo otras prioridades en mi vida".

"Por suerte, he podido tener todas estas experiencias a lo largo de mi vida y ha sido una vida increíble, el hecho de poder estar compitiendo para un equipo tan importante y haberlo hecho delante de toda la afición", ha comentado el piloto. "Así que puedo decir que he conseguido mucho más de lo que me esperaba y estoy muy, muy orgulloso de todo lo que he hecho en este deporte. Y sí, he podido completar mi sueño de ser piloto y eso es algo que realmente no esperaba cuando era un niño, cuando veía a otros pilotos competir en el campeonato", ha continuado diciendo Pedrosa.

"Me gustaría dar las gracias a Dorna y a Honda por haberme dado esta oportunidad y también a todos los que me han apoyado durante toda mi carrera. Me gustaría también darle las gracias a mi familia y también a todos los aficionados que me han apoyado a lo largo de toda mi carrera y que me han ayudado a superar muchísimas situaciones difíciles que he vivido en el pasado, como lesiones; pero ahora abro un capítulo nuevo y estoy deseando empezarlo", ha agradecido el piloto español entre sollozos.

"Todo lo que ha hecho y su comportamiento ha sido un ejemplo para todos, por este motivo hemos decidido que será nombrado como Leyenda de MotoGP en Valencia este año. Creemos que será una pequeña contribución para el campeonato por todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera. Ha sido un gran placer compartir todos estos años con Dani y espero que siga con nosotros haciendo grandes cosas", ha declarado el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, sobre Dani Pedrosa y su comportamiento todos estos años.