La UCI absuelve a Chris Froome y podrá correr el Tour de Francia

La Unión Ciclista International (UCI) emitió un comunicado este lunes en el que se confirmaba la absolución de Chris Froome, acusado de dopaje desde que el pasado 20 de septiembre de 2017 diera positivo en un control por una concentración de salbutamol superior a 1000 ng/ml. La AMA ( Agencia Mundial Antidopaje) establece que se permite el salbutamol inhalado sujeto a una dosis máxima de 1600 microgramos durante 24 horas, que no exceda los 800 microgramos cada 12 horas (el uso permitido), y que una concentración en exceso de 1000 ng / ml es un hallazgo anormal que se presume que no es el resultado de un uso permitido, tal y como explica 'Marca'.

Team Sky have welcomed the decision by the UCI to dismiss the case against Chris Froome.



📰 > https://t.co/1O2QdOGDR9 pic.twitter.com/FU3GYoW5o4