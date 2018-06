El jueves se disputó el partido del Mundial de Rusia que enfrentaba a las selecciones de Bélica e Inglaterra. Como ya habíamos anunciado iba a ser un partido de lo más extraño ya que, atendiendo a la clasificación de grupos para ambos equipos era mejor perder el encuentro; en este sentido fueron los ingleses quienes se llevaron el gato al agua tras caer por 1-0.

Pero el protagonismo se lo llevó Michy Batshuayi, delantero de la selección belga que milita en las filas del Chelesea. Tras el tanto de Adnan Januzaj, Batshuayi golpeó el balón con rabia con la mala suerte de que éste golpeó en el poste de la portería y le rebotó en su cara.

Para los internautas el balonazo no pasó desapercibido y las redes se llenaron de memes recordando el glorioso momento.

Ahahha I knew I would be f*cked the minute I come to my mentions 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 why am I so stupid bro 🤦🏾‍♂️ shit hurts