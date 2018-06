El mítico Manolo el del Bombo, seguidor número uno de la selección española, ha denunciado en 'Marca' que la FIFA no le permite entrar en los estadio rusos cargando con su instrumento musical.

En un vídeo difundido por el citado medio, Manolo pide a la RFEF que intervenga, incluso apela al presidente del Gobierno. "Me dicen que son las normas, no me dan más explicaciones", cuenta entre sollozos. "Pido a España entera, al presidente del Gobierno, que pueda hablar con la FIFA para que esto se solucione", dijo Manolo desolado. "Llevo diez mundiales acompañando a la selección y nunca me había pasado esto", concluyó.