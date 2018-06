Los memes de Maradona tras su lamentable show en el partido de Argentina

Diego Armando Maradona fue el gran protagonista del partido que enfrentaba a Nigeria-Argentina. Protagonista por el lamentable estado en el que todo el mundo le pudo ver.

Maradona necesitó ayuda para poder abandonar el estadio y dos médicos tuvieron que atenderle. Comenzaron tomándole el pulso ante la delicada situación que presentaba.

Incluso en redes sociales se empezó a especular con su muerte. El Pelusa lo explicó en Instagram: "Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación. Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir? Les mando un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante, hay Diego para rato!", escribió.

A partir de ahì los tuiteros han publicado numerosos memes: