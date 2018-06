El audio del 'Cholo' que ha revolucionado Argentina tras su derrota contra Croacia

El pueblo argentino no había digerido todavía su derrota contra Croacia (0-3) cuando se filtró un supuesto mensaje de voz enviado por el 'Cholo' Simeone a su segundo, Germán 'El Mono' Burgos.

El el audio, el entrenador del Atlético de Madrid arremete contra el portero de la selección argentina, Willy Caballero, que de manera incomprensible regaló el primer gol del encuentro. También critica a la selección en su conjunto. La parte final del audio ha generado cierta controversia, ya que el técnico manda un recado a Leo Messi al que compara con Cristiano Ronaldo.

"Mirá, Burgos, vamos por partes: lo que está pasando en estos momentos y lo que le pasó a la Selección en estos últimos cuatro años, desgraciadamente, es anarquía, no liderazgo ni de parte de la directiva ni de los que conducen. Veo que el equipo está perdido. Tendría que haber jugado con el arranque de hoy contra Islandia, que era un equipo más endeble, y al revés: el partido de Islandia jugarlo contra Croacia. El equipo está mal, el equipo está mal, pero es Argentina y creo, y espero no errar, que va a pasar porque Nigeria le va a ganar a Islandia y ahí vas a tener la posibilidad de pasar, siempre y cuando Islandia no gane contra Croacia, porque ahora dependes de Islandia, que no gane ninguno de los dos partidos.Está claro que hoy en el vestuario se están agarrando trompadas. Alguien se tiene que pelear. El arquero, dime la verdad... Lo había hecho ya, Germán: contra España, contra Italia... Yo te comenté que era una lástima que no le hicieran el gol para que se dieran cuenta de que si lo hacía en el Mundial es gol.Al final del cuento, decimos que los futbolistas son los más importantes, pero son el 60%, no el 90%, porque cuando los entrenadores la cagamos es peor que cuando lo hacen los jugadores. Esto es para darnos cuenta de que Messi es muy bueno, está muy claro, pero esta retracompañados de extraordinarios jugadores. Para un equipo normal, dime la verdad, ¿le elegirías a él o a Cristiano?", se escucha decir al supuesto 'Cholo'.