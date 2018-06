El capitán de la Selección Española de Fútbol, Sergio Ramos, participa en una campaña de Unicef a favor de los niños inmigrantes y refugiados que anima a los españoles a expresar su apoyo a estos pequeños compartiendo en redes sociales un vídeo de ellos mismos gritando "gol" durante el mayor tiempo posible, con los hasgtag #ElGolMásLargo #WorldCup.

Bajo el lema 'Lo que nos apasiona nos une', esta iniciativa parte de la idea de que si el amor al deporte puede traspasar fronteras, también debería hacerlo el apoyo a los derechos de los niños migrantes y refugiados.

La pasión por el fútbol traspasa fronteras. Los derechos de los niños migrantes y refugiados también deberían hacerlo.

The love of football goes beyond borders. Our support for migrant and refugee children should too.@UNICEF @unicef_es #ElGolMásLargo #LongestGoal pic.twitter.com/YQ3CMOyDRZ