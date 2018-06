La polémica saltó la semana pasada con la emisión del documental 'La decisión', en la que el jugador del Atlético de Madrid, el francés Antoine Griezmann, divagaba sobre su futuro futbolístico. Finalmente confirmaba que se quedaba en el club madrileño, pero su decisión, tardó varios días en darse a conocer.

La sorpresa llegó cuando además se supo que la producción del documental corrió a cargo del jugador del Barça Gerard Piqué.

Jordi Mestre, vicepresidente y responsable del área deportiva del club blaugrana, ha reconocido que el Barcelona está molesto con Piqué, según 'Marca'.

"Respetamos la decisión de Griezmann de renovar por el Atlético de Madrid, como respetamos la decisión de cualquier jugador sobre su futuro. Informamos al Atlético de nuestro interés de forma oficial. Queremos jugadores comprometidos y decididos a triunfar aquí. Me sabe mal y lamentamos que los socios se hayan desilusionado por las formas y por la escenificación de la resolución final. Le trasladamos a Piqué que su participación había generado sorpresa y malestar al club y entre los barcelonistas. Hablaremos internamente con Piqué y Umtiti y no haremos más valoraciones públicas", comentó el vicepresidente culé

