Así es el once con el que España se medirá a Portugal

España se enfrenta a Portugal en su primer partido de este Mundial. Fernando Hierro no ha introducido ninguna modificación con respecto al once tipo que solía sacar Lopetegui. Hierro ya se pronunció en este aspecto y comentó que no quería modificar mucho lo que ya estaba formado, por lo que ha cumplido con su palabra.

El once de España es el siguiente:

De Gea; Nacho, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Sergio Busquets, Koke, Iniesta, Silva, Isco; Diego Costa

Portugal, por su parte jugará con el siguiente once titular:

Rui Patricio; Cedric, Fonte, Pepe, Guerreiro; William Carvalho, Moutinho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Guedes; Crisitano Ronaldo