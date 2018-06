El presidente de la Federación Española de fútbol, Luis Rubiales, ha anunciado la decisión de destituir a Julen Lopetegui como seleccionador nacional, después de que ayer se conociera que el vasco será el próximo entrenador del Real Madrid. La decisión se ha conocido a solo dos días de que arranque el Mundial de Rusia.

"La Federación no puede enterarse del fichaje cinco minutos antes de que se haga público", ha criticado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol que ha asegurado que "esta decisión ahora es dura, pero nos hará más fuertes en el futuro".

Rubiales ha dicho que "haga lo que haga va a haber críticas, pero los valores de la Federación los pone la propia Federación". A pesar de que Rubiales pidió que no se hiciera público la decisión de Lopetegui para no descentrar a los jugadores, no se hizo caso a esta petición.

El presidente de la Federación ha pedido "a todos los españoles que apoyen al equipo porque va a hacer todo para conseguir buenos resultados en este Mundial". Ante esta situación "la decisión ha sido la correcta".

Lopetegui, que tenía previsto ofrecer una rueda de prensa, ha decidido posponerla. No dará explicaciones hasta que vuelva a Madrid.