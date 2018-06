Gerard Moreno, Sergio Rico o Kluivert, así está el mercado de fichajes a esta hora

El mercado de fichajes sigue moviendose a pesar de Mundial de Rusia y todos los equipos preparan la cartera para poder fichar y reforzar sus equipos. Por el momento, en España hay un movimiento confirmado:

Gerard Moreno es nuevo jugador del Villarreal: El jugador, ex del Espanyol, ha decidido poner fin a su etapa como perico y poner rumbo a Castellón por tan solo 20 millones de euros. El delantero firma por cinco temporadas con el 'submarino amarillo'.

Sergio Rico no tiene asegurada su continuidad en Nervión: El portero no ha cuajado una buena temporada y eso se ha reflejado en su continuidad, ya que no ha sido titular en los últimos coletazos de esta temporada. Equipos como el AC Milan pujan por el arquero.

Pione Sisto podría poner rumbo a Italia: El SS Lazio ha entrado en escena para intentar llevarse al extremo danés del Celta de Vigo. Sisto llegaría al conjunto italiano por unos 40 millones de euros y sustituiría a Felipe Anderson que podría poner rumbo al West Ham.

Justin Kluivert, la nueva perla de Monchi: El hijo del famoso Patrick Kluivert, y joya del Ajax, Justin Kluivert, ha puesto rumbo a la capital Italiana para fichar por los 'giallorossi', que dejarán en el equipo holandés 20 millones de euros. Monchi vuelve a fichar bien y barato para la Roma, que sigue cumpliendo objetivos con el director deportivo sevillano.