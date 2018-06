Jesús Vallejo: "Soy un privilegiado; trabajo de lo que más me gusta, que es el fútbol"

Jesús Vallejo (Zaragoza, 1997) es un jugador feliz. El maño está experimentando un crecimiento exponencial en su carrera gracias, en gran parte, a su madurez y a entrenadores de la talla de Zinedine Zidane, Julen Lopetegui y Albert Celades.

¿Qué ha supuesto este año para ti?

Este año no he tenido toda la continuidad que a todo futbolista le gusta tener. También es verdad que ha sido un curso marcado por las lesiones en momentos donde estaba encadenando varios partidos seguidos en el campo, pero me quedo con haber entrenado con todo el esfuerzo posible y con máxima confianza. Además, he estado preparado cuando el míster lo ha necesitado. Me llevo eso. Aprendizaje todos los días. Zidane siempre me dijo que trabajara duro y entrenase con máxima intensidad, porque al final llegaría el día de jugar. Orgulloso de mi trabajo.

En cuanto a la Selección Sub-21, decir que es todo un orgullo ser el capitán. Cada vez que vengo a Las Rozas, todo son alegrías. Somos todos de la misma edad, algunos incluso nos conocemos desde siempre. A Jorge Meré, por ejemplo, le conozco desde que tengo 16 años. El ambiente es fantástico y eso se nota en el campo. Estamos muy cerca del Europeo y tenemos que dar el último puñetazo encima de la mesa en septiembre.

Ahora mismo estoy con la Absoluta y es una pasada. Muy agradecido a Julen. Que haya contado conmigo para estos entrenamientos es muy importante para mi. Ahora toca disfrutar y aprender como una esponja de estos jugadores.

Tres mudanzas en tres años: Zaragoza, Alemania y Madrid

Echo de menos mi casa, Zaragoza. En Frankfurt aprendí un poco de alemán e hice buenos amigos. La experiencia fue preciosa. Ahora en Madrid estoy a gusto en la ciudad, en el equipo y con mi vida aquí. Este año hemos ganado la Champions y he podido vivir momentos únicos e inimaginables. Me siento un privilegiado. Trabajo de lo que más me gusta, que es el fútbol.

¿Cómo está asimilando tu círculo más cercano tu crecimiento?

Mi familia y mis amigos lo viven conmigo. A lo mejor alguno de mis amigos no sabe asimilarlo como yo, que sí estoy manejando bien la situación. Desde la presentación, a la que vinieron todos a hacer piña y estar cerca, ha pasado ya un año. Poco a poco ellos también lo disfrutan. Por suerte, Zaragoza está cerquita de Madrid y pueden venir quien quiera a verme con frecuencia.

Y no le doy muchas vueltas a todo lo que me está pasando. Trato de llevarlo con normalidad. Mi objetivo es disfrutar y aprender, vivir el día a día y aprender de mis compañeros. A veces, simplemente con controles orientados, hay jugadores que me dejan boquiabierto.

¿Cómo va la universidad?

Este año un poco más parada la carrera, la verdad. En su momento dejé Derecho porque vi INEF como una carrera más adaptada a mi vida profesional. Este año, decidí centrarme en lo que consideré importante que es estar en el Real Madrid y en la Selección. Ya habrá tiempo más delante de retomar un poco los estudios y tomárselo con paciencia.

Eres espejo de muchos niños y niñas ahora, ¿qué consejos les darías?

Algún consejo he dado ya, sobre todo a los chavales que suben a entrenar con el primer equipo en el Real Madrid. Recuerdo charlar con César Gelabert y decirle que se atreviera, que pidiera el balón, que no se escondiera y que aprendiera a disfrutar, porque disfrutando de lo que uno hace siempre saldrá todo mejor.

¿Cómo ves a España de preparada para Rusia? ¿En quién te fijas?

Es una selección muy potente. Puede verse en los entrenamientos. Los jugadores que hay, más que una selección, forman un equipo y una familia. Me gusta mucho. Veo mucha piña. Todo eso luego se traslada al campo. Veo a España con muchas opciones en el Mundial. No me he planteado ver hasta qué ronda llegará este conjunto, pero, como todo el mundo, quiero ver a España levantando el título de campeón. Es cierto que hay selecciones muy fuertes, pero espero un gran papel en Rusia 2018.

Este año me he fijado mucho en Sergio Ramos y en Nacho aquí en la selección. Raphaël Varane también me ha enseñado mucho este año en el Madrid. Además de en los entrenamientos, también me fijo mucho en ellos en vivo en los partidos. Con jugadores como Busquets y Azpilicueta también estoy teniendo muy buena relación.

¿Qué vivirá Jesús Vallejo el curso que viene?

Tengo que tener los pies en el suelo. La generación que me toca ahora mismo es la de la Selección Sub-21. Eso sí, estaré preparado para venir a la Selección Absoluta con una sonrisa de oreja a oreja si Julen Lopetegui me necesita y quiere contar conmigo. Los Juegos Olímpicos están en el horizonte. Cumpliré entonces, si voy, otro sueño. Además, trataré de afianzarme en el Real Madrid, equipo donde estoy muy feliz.