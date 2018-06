Ya se conocen los más de 700 jugadores convocados para el Mundial de Rusia

Las 32 federaciónes que participan en el próximo Mundial de Rusia 2018 han presentado ya a los 23 jugadores que les representarán en la fiesta del fútbol mundial. Ha habido muchas sorpresas a lo largo de las listas, como Naingolan (AS Roma) , que no irá al Mundial con Bélgica, o Sané (Manchester City) que no ha sido convocado por Löw para representar a Alemania.

Otros que se perderán el Mundial y que ha sido sorpresa que los seleccionadores les hayan dejado fuera han sido Marcos Alonso (Chelsea) al que Julen Lopetegui no ha convocado con España, Lacazette (Arsenal), Rabiot (PSG), Payet (Ol. Marsella) y Martial (Manchester United), a los que Deschamps ha decidido no llamar para el Mundial a pesar de las grandes temporadas de los tres. Otra ausencia importante es la de Icardi (Inter de Milán) en la convocatoria de Argentina y la de el incombustible Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) en la convocatoria de Suecia.

Con más o menos oportunidades, estrellas o calidad, estas son las listas de los 36 equipos que participarán en el Mundial de Rusia 2018: