Los mejores memes de la victoria de Pedro Sánchez y la ausencia de Rajoy

El tiempo de Rajoy al frente del Gobierno de España se acabó. La moción de censura presentada por el PSOE salió adelante, una situación que ha generado numerosas reacciones en las redes sociales.

¿Te ha llegado ya al grupo de Whatsapp el clásico "Rajoy ha abandonado el grupo"? Seguro que sí. La victoria de Pedro Sánchez en la moción de censura contra el ya ex presidente del Gobierno ha desatado todo tipo de memes en las redes sociales.

¿Sigue ahí?

Sigue ahí.

¿Y qué hace?

Nada.

Pues no le mires, a ver si se va.

Me da miedo.

Tú no le mires, Sagrario. pic.twitter.com/VvEfPxyIrG