La Copa del Rey será a partido único a partir de 2019

Histórica reunión en la RFEF entre su nuevo presidente, Luis Rubiales y Javier Tebas. Tras la imposibilidad de relación entre Tebas y Villar, parece que Rubiales sí quiere establecer lazos de unión entre ambas entidades futbolísticas. Ha sido más de una de una hora de conversación entre ambos. 'MARCA' recoge la conversación por temas:

Partido único en la Copa del Rey:

"Sobre partido único sinceramente creo que estamos más cerca de lo que pensábamos. Este año es imposible porque los derechos ya estaban vendidos. En la temporada 19-20 será una realidad".

Fechas Supercopa:

"Tenemos unas posiciones diferentes y hemos pedido datos para ver qué posibilidades tenemos de encontrar un acuerdo. He hablado con Barcelona y Sevilla. LaLiga quiere un calendario diferente al que queremos nosotros. Hay voluntad de hablar. Vamos a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo".

Amaños:

"Han aparecido diferentes informaciones. Desde LaLiga se actuó de una manera hasta ahora y hemos propuesto actuar igual a partir de ahora conjuntamente. Nosotros hemos actuado en función de lo que nos dice UEFA. El principio de presunción de inocencia es respetado al máximo en esta casa y, a partir de ahí, trabajar con ellos".

Tema personal entre ambos:

"Muy bien. Ha desayunado aquí sin problemas, no temía que estuviera envenenado ni nada (risas), y ha estado cómodo. Hay cosas en las que confrontamos, pero hay un problema de filosofía. Nosotros entendemos que el fútbol es más que una industria y tiene que haber un mayor retorno al fútbol modesto y al fútbol femenino. Él ha estado de acuerdo y quiere sentarse y trabajar con nosotros. Me hubiera encantado que bajáramos los dos juntos y de caminar en el mismo sentido, pero no ha querido hacer declaraciones. Esa es una pregunta para él".

Diferencias principales:

"Él ve el fútbol más como un negocio, nosotros también pero sin renunciar a otras cosas. Como los horarios. Él tiene la explotación pero a partir del año que viene vuelven a la RFEF y tenemos que hablarlo. Hay que repartir de manera más equitativa. A día de hoy no está todavía el 1% en las arcas federativas y esos ingresos tienen que llegar. Y de aumentar el porcentaje que llega al fútbol modesto".