Este es el club italiano donde podría jugar Falcao el año que viene

Falcao podría salir del Mónaco. La Liga italiana quiere llevarse al que, en su día, fue nombrado mejor delantero del mundo por la FIFA hasta en dos ocasiones.

"He leído y escuchado sobre el interés de Milán, es un honor que un club así me siga. Sigo el fútbol italiano, la Serie A es el campeonato más difícil, y sé que los Rossoneri son el segundo equipo que más Champions ha ganado. En este momento estoy bajo contrato con el Mónaco y solo pienso en el Mónaco y en el equipo nacional, pero está claro que me gusta Italia y el fútbol italiano".

Con estas palabras deja caer Falcao que ha recibido con muy buenos ojos el interés de un club de la talla del A.C. Milan, histórico europeo por el que han pasado jugadores como Ibrahimovic, Ronaldo, Pippo Inzaghi o incluso Fernando Torres, en el puesto de atacante.