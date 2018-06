Zinedine Zidane ha anunciado su marcha del Real Madrid tras reunirse en Valdebebas con el presidente del equipo Florentino Pérez. Se trata de una decisión que el francés ha tomado por motivos personales.

Así lo anunciaba: "Como le dije al presidente, he decidido no continuar al frente del Real Madrid el próximo año. Este equipo debe seguir ganando y para ello debe haber un cambio. Necesito otro discurso, otra metodología de trabajo y por eso he tomado esta decisión. Para todos cambiar es lo mejor".

El galo aseguró que es "un hasta luego" ya que Madrid "le ha dado todo" y que estará cerca del club siempre. Agradece a los jugadores "todo el esfuerzo y el trabajo realizado", hablando con todos ellos y con Sergio Ramos como capitán en último lugar, del que ha comentado que "respeta su decisión".

Sobre su futuro, ha dicho que "no entrenará a otro equipo". Se queda como mejor recuerdo el día en que Florentino le fichó como jugador del Real Madrid "al ser el sueño de muchos jugadores" y el peor momento la eliminación copera ante el Leganés.

Florentino Pérez asegura que le causó un gran impacto la decisión y asevera que lo único que puede hacer es "agradecerle su comprensión y su cariño" además de su comportamiento "ejemplar y respetuoso con los valores del Real Madrid". El dirigente madridista corroboró que empieza una nueva etapa y le deseó todo lo mejor a Zidane con un 'Hasta pronto, Zizou" incluido

Zinedine Zidane llegó al Real Madrid desde 2016, período en el que ha ganado tres Copas de Europa, una Liga, dos Supercopas de Europa, una Supercopa de España y dos Mundiales de Clubes.

MAURICIO POCHETTINO, EL FAVORITO PARA SUSTITUIRLE

Según informa 'COPE', el técnico argentino del Tottenham Mauricio Pochettino es el gran favorito para sustituir al francés. El argentino ha declarado en numerosas ocasiones que entrenar al Real Madrid es un sueño entrenarlo.

Lleva en el conjunto londinense cuatro temporadas y en la última renovó hasta 2023, aunque en la cúpula madridista siempre ha gustado mucho su trabajo. Otro candidatos con posibilidades podría ser Antonio Conte, cuyo sustituto en el Chelsea sería Mauricio Sarri; o incluso José María Gutiérrez 'Guti'.