Dua Lipa desmiente su encuentro con Marco Asensio: "No le conozco"

La transgresora Dua Lipa, que fue la encargada del show inicial de la Final de la Champions League que el Real Madrid ganó al Liverpool, ha desmentido en público que mantuviese algún tipo de relación con Marcos Asensio: "No he conocido a Marco Asensio y es bastante improbable ya que mi representante es fan del Liverpool y no me lo perdonaría nunca", escribió Dua Lipa en sus redes sociales.

I haven't even met Marco Asensio and it is highly unlikely I ever will as my Liverpool supporting manager would never forgive me https://t.co/eajwTsm6pe