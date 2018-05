Ronaldinho desmiente su boda con dos mujeres

El diarioi 'O Dia', en la columna del periodista Leo Dias, aseguraba que Ronaldinho planeaba casarse "con sus dos novias" en una ceremonia privada en agosto.

"Todo el mundo está mandándome mensajes y escribiéndome", dijo el futbolista en 'Globo Televisión'. "No me voy a casar (...) es la mayor mentira. No sé de dónde salió esto", dijo el ex delantero, de 38 años, en una entrevista con Globo Televisión.

Algunos diarios brasileños dicen que Ronaldinho no ha reconocido públicamente su relación a tres, pero ha compartido imágenes con ambas en sus redes sociales.

¿QUIÉNES SON?

Priscilla Coelho y Beatriz Souza, dos jóvenes de Minas Gerais (sudeste) que Ronaldinho habría conocido cuando jugaba en el Atlético Mineiro en 2012.