Temporada nueva, vida nueva para Andrés Iniesta. El centrocampista internacional con la selección española y ya ex jugador azulgrana ha sido presentado por el CEO de Rakuten - patrocinador oficial del Barça - y presidente del Vissel Kobe, Hiroshi Mikitani, ante los medios de comunicación. Firmará por tres temporadas con los nipones.

Más de 200 periodistas se han citado en el acto de presentación de Iniesta que valora como "un desafío" su nueva andadura en el país asiático: "Recibí varias ofertas de otros clubes, pero me decidí por el Vissel Kobe por el proyecto que me enseñaron. Confío en él y tengo un gran respeto por el fútbol japonés. Me gustaría ayudar a mis compañeros".

Por su parte, Mikitani ha querido subrayar el "liderazgo" de Iniesta y también su "capacidad de inspiración" para la liga japonesa y para todo el país. Además, ya ha confirmado que el modelo que sigue 'La Masía' para formar a los jóvenes futbolistas se implantará en los próximos meses en Japón.

El recibimiento más especial para Andrés tendrá lugar ante su afición el próximo sábado en el estadio Misaki Park de Kobe, que puede acoger a más de 30.000 espectadores. Coincidirá ens u nuevo equipo con el ex internacional Lucas Podolski.