Cristiano Ronaldo: "Sería un momento histórico. Estamos emocionados a nivel de equipo"

El delantero portugués habló para los medios en el 'open media day' en Valdebebas, Ciudad deportiva del Real Madrid, y ha calificado de "momento histórico" el que está pasando el Real Madrid este año con una nueva final y la posibilidad de hacer historia en el fútbol europeo.

"Estamos emocionados a nivel de equipo. Veo lo que está pasando esta semana. No tenemos consciencia de qué podemos hacer, conseguir tres seguidas. Mejor no tenerla. Así nos enfocamos en el partido. Personalmente, confío, me siento bien, siento que mis compañeros están bien. Si gano la quinta, sería la host**", declaró a los micrófonos de la prensa.

"Contra Bayern, París Saint-Germain, Juventus... Para ganar hay que jugar con los mejores del mundo. Todos son especiales. En este club siempre vivo momentos especiales. El año pasado lo mismo, contra el Atlético, por ejemplo. Siempre pasa algo en esta competición y este año pasó con la Juve (su gol de chilena). Fue una temporada para mí espectacular en la Champions", comentó el portugués.

"Me encanta esta competición, me motiva. Quiero estar bien el sábado, jugar bien y si es posible marcar goles. Lo importante es ganar y entrar en la historia", concluyó el delantero del Real Madrid.