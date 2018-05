DETALLAZO: Don Andrés Iniesta regaló decenas de camisetas a la afición

El capitán del Barça no pudo aguantar la emoción en el día de su despedida como jugador azulgrana y dedicó unas palabras a sus compañeros y a la afición.

Compañeros del manchego, como Luis Suárez, tampoco pudieron mantener la entereza.

Este fue el discurso íntegro de Andrés, orgulloso capitán:

"Buenas noches. Hoy es un día difícil pero han sido 22 años maravillosos. Ha sido un orgullo y un placer defender y representar este escudo, para mí, el mejor del mundo.

Gracias a todos mis compañeros. Os voy a echar muchísimo de menos y gracias a vosotros. Mi afición, por todo el cariño y el respeto desde el primer día que llegué aquí como un niño. Me voy con 34 años como un hombre. Gracias por este mes en que me habéis pedido que me quedara. Solo os puedo decir que os llevaré en mi corazón para siempre.

Y para acabar, esta semana me he quedado sin palabras. Visca el Barça, visca Catalunya y visca Fuentealbilla"

Además, el capitán regaló camisetas a la afición que se quedó hasta el final. Gran gesto del '8', ya infinito.